Com Cuiabano e Allan, Botafogo avança na preparação para enfrentar o Fortaleza pelo Brasileirão

Nesta quarta-feira, em seu CT, o Botafogo retomou os preparativos para enfrentar o Fortaleza, pelo confronto direto da ponta da tabela do Campeonato Brasileiro. Arthur Jorge, treinador da equipe, recebeu boas notícias: os retornos de Cuiabano e Allan aos treinamentos.

Após ser desfalque contra o Bahia, no empate da última rodada do Brasileiro, Cuiabano retornou aos treinamentos junto com o restante do elenco botafoguense. O lateral esquerdo apareceu, em imagens divulgadas pelo clube, com uma proteção em seu braço direito. Isso porque, no jogo contra o Palmeiras, pela Libertadores, o jogador luxou a região após dar um carrinho para desarmar o atacante Estêvão.

De volta, portanto, Cuiabano, importante peça do esquema do treinador português, deve estar à disposição da comissão e pode atuar diante do Fortaleza.