Apresentado, Jean David se diz emocionado com chance no Vasco e mira títulos

"Cheguei há uma semana, já treinei com meus companheiros em campo. Me senti muito bem, estou à disposição, espero poder acompanhar a equipe amanhã", disse Jean.

O atacante iniciou a carreira no futebol chileno, com passagem por San Luis e Universidad Concepción. Em 2018, foi vendido ao Club Léon, do México. Recentemente, entre 2022 e 2024, defendeu o Toluca, onde disputou 89 jogos, marcou 15 gols e deu 17 assistências.