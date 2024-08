Time de Neymar na Árabia Saudita, Al-Hilal anuncia chegada de João Cancelo, ex-City e Barcelona

O Al-Hilal ficaria sem um lateral direito com a venda de Saud Abdulhamid para a Roma, da Itália, que foi anunciada também nesta terça-feira. Dessa forma, o time árabe foi rápido em ação - contratou uma reposição ao mesmo tempo em que perdeu um de seus principais defensores.

? "João Cancelo" rises from the heights of the planet... to #AlHilal ?#CanceloIsHilali ?



Cancelo chegou ao City em 2019, vindo da Juventus. O português disputou três temporadas e meia com o clube inglês, até que em 2022/23, após divergências com Pep Guardiola, foi emprestado ao Bayern de Munique - que não exerceu a opção de compra e devolveu o atleta.