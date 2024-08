Liverpool anuncia a contratação de goleiro do Valencia, destaque da Eurocopa

We have reached an agreement for the transfer of Giorgi Mamardashvili, subject to a work permit and international clearance - with the Valencia goalkeeper set to move to Anfield ahead of the 2025-26 season ??

? Liverpool FC (@LFC) August 27, 2024

Mamardashvili foi um dos grandes destaques da última Euro, defendendo a meta da seleção georgiana. Apesar da queda da equipe nas oitavas de final para a campeã Espanha, ele ficou marcado pelas grandes defesas realizadas, principalmente no empate em 1 a 1 contra a República Tcheca, na segunda rodada, quando realizou 11 intervenções nos 90 minutos.

No total, nas quatro partidas disputadas, Mamardashvili fez 30 defesas, incluindo nove na eliminação para a seleção espanhola. Além disso, o goleiro evitou 4.67 gols no torneio - um número medido com base nas atuações de um goleiro para definir quantos gols adversários foram evitados por suas ações em um período específico.