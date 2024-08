Ex-Santos, Joaquim destaca adaptação no Tigres-MEX e projeta expectativa para próximos jogos

Novo reforço do Tigres, do México, o zagueiro Joaquim, ex-Santos, ganhou espaço no time e destacou sua adaptação ao futebol do país. Após ter estreado contra o New York City, quando entrou no decorrer do jogo, o atleta já assumiu a titularidade da equipe em sua segunda partida, contra o Chivas Guadalajara, pelo Campeonato Mexicano. Em boa fase, ele comentou sua adaptação e a perspectiva para as próximas partidas.

"Estou me adaptando bem. As expectativas para os próximos passos são as melhores possíveis. Vamos lutar para manter a nossa invencibilidade e seguir subindo na classificação", pontuou Joaquim.