Contra o Cuiabá, Palmeiras ficou sem sofrer gol pela primeira vez depois de quatro jogos

O Palmeiras finalmente voltou a terminar um jogo com a baliza a zero. No último sábado, o Verdão goleou o Cuiabá por 5 a 0, em duelo da 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Murilo, Felipe Anderson, Estêvão (duas vezes) e Mauricio marcaram no duelo que aconteceu no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP).

A equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira vinha sofrendo com o setor defensivo e havia sofrido seis gols nos últimos quatro jogos. Nesse período, foram dois empates (Flamengo, 1 a 1, e Botafogo, 2 a 2), uma vitória (São Paulo, 2 a 1) e uma derrota (Botafogo, 2 a 1), e uma eliminação na Libertadores.

Apesar disso, o Palmeiras tem a segunda melhor defesa do Campeonato Brasileiro, com apenas 19 gols sofridos, um a mais que o Internacional, que sofreu apenas 18. Atualmente, o Verdão ocupa a terceira posição, com 44 pontos somados, quatro a menos que o Fortaleza.