Bahia x Flamengo: confira prováveis escalações e onde assistir ao confronto pela Copa do Brasil

Para encarar o desafio desta quarta, o Bahia não contará com alguns atletas. O lateral direito Gilberto, em fase de transição após se recuperar de lesão, o atacante Biel e o volante Acevedo, entregues ao departamento médico, estão fora.

No Flamengo, a lista é mais extensa, com seis jogadores fora: os atacantes Everton Cebolinha, Pedro, Gabigol e Carlinhos, além do lateral esquerdo Viña e do meia Arrascaeta. Com exceção de Carlinhos, que não pode entrar em campo por já ter atuado na competição pelo Nova Iguaçu, os outros estão lesionados.