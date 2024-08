Cássio fala sobre saída do Corinthians e se diz feliz no Cruzeiro

Ídolo do Corinthians, o goleiro Cássio fez uma movimentação complexa ao sair do Timão para ir ao Cruzeiro em busca de novos desafios. Na visão do arqueiro, a decisão se mostrou acertada e positiva para os envolvidos.

"Estou muito feliz. Acho que a primeira situação é você entender quando encerra uma etapa. Isso leva um tempo e eu entendi naquele momento. As duas partes sentaram e conversaram sobre a situação e foi o melhor", disse ao Sportv.

"O Corinthians existia antes do Cássio e continua depois do Cássio. O que me deixa feliz é ver tudo o que eu construí, o respeito, o carinho, as pessoas maravilhosas que eu conheci lá e guardo com o meu coração a torcida, por todo respeito, vivi momentos inesquecíveis", completou.