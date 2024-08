Apresentado no São Paulo, Ruan rebate críticas de passagem pela Itália e avalia: "Fui bem"

"Todo mundo sabe que a escola italiana é muito tática. Foi muito importante para mim e para minha carreira. Fiquei muito feliz quando o São Paulo entrou em contato comigo. Valorizo muito a grandeza e o interesse do São Paulo. Estou feliz de estar aqui, reencontrar amigos que tenho no futebol", acrescentou.

Ruan também falou sobre as suas principais características. Ele se diz um zagueiro rápido e forte nos duelos, além de possuir uma boa saída de bola. O defensor ainda falou sobre a concorrência com nomes de peso, como Alan Franco e Arboleda, atual titulares do setor.

"Me considero um zagueiro rápido. Tenho um bom jogo aéreo. Costumo sair para a caça. Tenho uma boa saída de bola e sou muito forte nos duelos", explicou o atleta.

"A competição é natural. O importante é todo mundo estar disposto a ajudar o São Paulo. Estou aqui para ajudar. Acho a competição saudável. Fico muito feliz de ter companheiros de posição desse nível. Sou um cara muito observador. Fico feliz de ter companheiros qualificados do meu lado. Serve para a gente evoluir", concluiu.

Novo reforço do São Paulo, zagueiro Ruan é apresentado ao lado do presidente do clube, Julio Casares

Ruan chega ao São Paulo por empréstimo do Sassuolo, da Itália, até junho de 2025. No contrato assinado pelo atleta, há um valor estipulado para a compra em definitivo caso ele cumpra algumas metas.