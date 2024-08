Corinthians: Charles cobra atenção para jogo decisivo contra Bragantino

O volante Charles projetou o jogo entre Corinthians e RB Bragantino, pela volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O camisa 8 destacou que a partida é "mais uma decisão" no calendário corintiano e destacou a importância do time entrar concentrado no confronto para garantir a classificação para as quartas de final do torneio continental.

"É mais um jogo importante, mais uma decisão. Fizemos um bom primeiro duelo, conseguimos um placar ao nosso favor, mas agora é totalmente diferente. É outra partida. Vamos jogar dentro de casa, junto com a nossa torcida. Esperamos fazer mais uma bela atuação, vencer e classificar, que é o mais importante. Será mais um confronto muito difícil. Temos que concentrar e entrar cientes do que fazer dentro de campo para conseguir essa classificação", disse Charles em entrevista à Corinthians TV.

O Timão encerrou a preparação para o jogo na tarde desta segunda-feira, no CT Joaquim Grava. Existe a possibilidade do técnico Ramón Díaz levar a campo um time alternativo, priorizando a disputa do Campeonato Brasileiro.