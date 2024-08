Corinthians é o time da elite com mais empates desde estreia de Ramón Díaz

O Corinthians é o time da Série A do Campeonato Brasileiro que mais empatou desde a estreia do técnico Ramón Díaz, em meados de julho. No último sábado, o Timão não saiu o 0 a 0 com o Fluminense, no Maracanã, pela 23ª rodada da liga nacional.

O levantamento do número de empates do Corinthians com Ramón em relação aos adversários da elite nacional foi feito pelo Sofascore. Desde que o técnico argentino chegou ao Parque São Jorge, a equipe possui 10 jogos somando todas as competições, com três vitórias, seis empates e apenas uma derrota, o que gera 50% de aproveitamento.

Nesse recorte, o Corinthians marcou 10 gols e sofreu oito. Ainda segundo o Sofascore, a equipe de Ramón acumula 20 grandes chances criadas (13 perdidas), precisa de 13,9 finalizações para marcar um gol e tem média de 48,3% de posse de bola.