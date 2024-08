América-MG x São Paulo: veja onde assistir e detalhes do jogo pelo Brasileirão feminino

Os dois clubes se encontram em situações distintas no Brasileirão feminino. O São Paulo é o atual terceiro colocado, com 26 pontos, enquanto o América-MG aparece na nona posição, com 18 pontos.

A equipe feminina tricolor voltou aos gramados na última terça-feira após a pausa no calendário para os Jogos Olímpicos de Paris. O time conquistou uma vitória simples de 1 a 0 sobre o São José, fora de casa, pelo Paulista.

Na Série A1, o São Paulo faz uma boa campanha. Até o momento, em 13 partidas disputadas, foram oito vitórias, dois empates e somente três derrotas.

Do outro lado, o América-MG possui apenas o Brasileiro feminino em seu calendário neste momento. No último jogo pelo torneio, lá em junho, o clube mineiro perdeu para o Fluminense, por 1 a 0, longe de seus domínios. Até aqui, o time teve cinco vitórias, três empates e cinco derrotas em 13 rodadas.