Maicon valoriza classificação do Vasco na Copa do Brasil, mas prega foco em clássico contra o Fluminense

O Vasco venceu o Atlético-GO por 1 a 0, na última terça-feira, e conquistou a classificação às quartas de final da Copa do Brasil. Titular, o zagueiro Maicon exaltou a conquista da vaga, mas pregou foco no clássico deste sábado contra o Fluminense, pela 22ª rodada do Brasileirão.

"Foi uma classificação importante e necessária, obtida com muito suor, e que trouxe mais confiança para a equipe nesse momento. Mas já passou. Não temos tempo para celebrar, precisamos voltar a vencer no Brasileiro e nosso foco está no clássico", afirmou Maicon em nota divulgada pelo clube.