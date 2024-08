Fluminense busca empate no final, mas é desbancado pelo Juventude na Copa do Brasil

O Fluminense tentou esboçar uma pressão nos primeiros minutos, mas viu o Juventude abrir o placar aos cinco minutos. Lucas Barbosa aproveitou cobrança de escanteio e cabeceou sem chance para Fábio.

Os donos da casa seguiram no ataque e quase empataram em seguida. Arias aproveitou cruzamento, mas cabeceou pela linha de fundo. A resposta do Juventude veio com Alan Ruschel. O lateral chutou dentro da área para grande defesa de Fábio.

O Fluminense tinha mais posse de bola, mas com dificuldade na criação. Tanto que os tricolores só voltaram a levar perigo aos 25 minutos em chute de Kauã Elias que parou em Gabriel. O Juventude só avançou com qualidade muito tempo depois. Erick foi lançado na área, mas chutou em cima de Fábio.

Nos minutos finais, o Fluminense aumentou a pressão e assustou com Ganso. O meia chutou colocado e obrigou Gabriel a boa defesa. No entanto, os gaúchos conseguiram segurar a vantagem até o intervalo.

No segundo tempo, os tricolores voltaram com mais intensidade e quase empataram com um minuto. Kauã Elias aproveitou cruzamento e cabeceou para grande defesa de Gabriel. Em seguida, Arias parou no goleiro do Juventude. O goleiro gaúcho seguia sendo o principal da etapa final. Gabriel defendeu chutes de Marcelo e Ganso. Já na parte ofensiva, o Juventude não incomodava o Fluminense.

Na parte final, os cariocas mantiveram a postura ofensiva. Lima teve chance de empatar, mas viu Lucas Freitas impedir o gol. Só que o Juventude aproveitou os espaços dados pelo Fluminense para chegar ao segundo gol. Marcelinho recebeu passe na área e chutou sem chance para Fábio.