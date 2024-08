Com um a menos, Botafogo perde do Bahia e cai nas oitavas da Copa do Brasil

O confronto começou movimentado. O Bahia teve chance de abrir o placar aos dois minutos quando Arias recebeu passe na área, mas preferiu tentar o cruzamento a chutar para o gol. A resposta do Botafogo veio em seguida. Luiz Henrique foi lançado, entrou na área e finalizou na rede pelo lado de fora.

O duelo seguiu equilibrado, com as duas equipes voltadas para o ataque. O Botafogo voltou a ter chance de marcar aos 23 minutos. Igor Jesus foi lançado na área e cruzou para Luiz Henrique. Só que Marcos Felipe apareceu para desviar a bola e impedir a finalização do atacante carioca.

Na parte final, o equilíbrio da partida se manteve. No entanto, já nos acréscimos, o Botafogo ficou com um jogador a menos. O VAR chamou o árbitro em lance de entrada de Gregore em Arias e o volante recebeu o cartão vermelho. Assim, o confronto seguiu igual até o intervalo.

No segundo tempo, o Bahia se lançou ao ataque e aproveitou a vantagem numérica. No entanto, o Botafogo teve a primeira chance, aos sete minutos. Igor Jesus recebeu passe na área, dominou no peito, mas foi atrapalhado na hora da finalização. Em seguida, em contra-ataque rápido, os alvinegros balançaram a rede com Mateo Ponte. Só que o gol foi anulado por impedimento do lateral.

O Bahia só conseguiu criar boa chance aos 13 minutos. Biel arriscou de fora da área, a bola desviou na zaga e obrigou John a grande defesa. Depois, Jean Lucas chutou da entrada da área com perigo.

O confronto seguiu muito movimentado. O Botafogo voltou a chegar com perigo aos 24 minutos, quando Luiz Henrique fez boa jogada, mas ninguém apareceu para finalizar seu cruzamento. A resposta do Bahia veio em seguida. Everton Ribeiro aproveitou cruzamento e deu de peito para Thaciano. Só que o goleiro fez grande defesa para impedir o gol.