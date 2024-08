TAS nega recurso da CBF, e Marta está fora da semifinal do futebol feminino em Paris

O Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) negou o recurso da CBF para contar com Marta na semifinal do futebol feminino dos Jogos Olímpicos de Paris, contra a Espanha, duelo que acontece nesta quarta-feira, às 16h (de Brasília), no estádio Velodrome, em Marselha.

A camisa 10 da Seleção Brasileira foi suspensa por dois jogos após ser expulsa justamente na partida contra a Espanha, pela fase de grupos da competição.

Além de um jogo de suspensão automática pelo cartão vermelho, Marta recebeu mais uma partida de punição pelo comitê disciplinar da FIFA. A CBF até tentou costurar um acordo nos bastidores, mas não deu.