Marcos Rocha acredita na força do Palmeiras no Allianz na busca por avançar na Copa do Brasil

O Palmeiras vive momento conturbado na temporada e acumula uma sequência de quatro jogos sem vencer (três derrotas e um empate). Diante deste cenário, o experiente defensor ressaltou a importância da torcida.

"É muito prazeroso poder chegar ao campo, dentro do nosso estádio, ver o calor do nosso torcedor, a confiança no olhar deles, no grito, na vontade de jogar junto com a equipe. Acho que isso muitas vezes prevaleceu para que a gente pudesse, em um momento ruim dentro da partida, buscar um algo a mais para reverter a situação. Nesta quarta-feira, a gente conta mais uma vez com o torcedor e tenho certeza de que nós vamos fazer o nosso melhor para que possa acontecer a classificação", finalizou.

O Verdão pode se inspirar no confronto frente ao Flamengo, pela Copa do Brasil 1999, quando reverteu a derrota na ida por 2 a 1 vencendo a volta por 4 a 2. Para avançar diretamente, o time de Abel Ferreira precisa triunfar por mais de dois gols de diferença. Caso ocorra empate no placar agregado, o jogo irá para os pênaltis.