Mãe de Medina comemora medalha olímpica e valoriza reconciliação familiar do filho após drama

Simone também valorizou a reconciliação com o filho. Medina viveu um período conturbado com a sua família entre 2021 e 2022, quando se relacionou com a modelo Yasmin Brunet. O namoro gerou atritos com familiares e afastou o atleta de sua mãe e deu padrasto de longa data, Charles Saldanha.

O drama familiar, porém, foi superado. Ao contrário de Tóquio 2020, desta vez o surfista levou Charles, o Charlão, a Teahupo'o, para acompanhá-lo durante a competição.

"Ficamos aqui na maior vibe. Estávamos torcendo, orando. Foi bem tenso, desde a hora que começou, mas é isso. Estou feliz por ele, feliz que ele está feliz, que ele está lá com o Charles. Isso para nós é uma grande vitória. Nós passamos por um período meio chato, mas agora voltamos mais fortes. Já aviso aos adversários que estamos mais fortes. Eles que esperem por nós", afirmou Simone.

A medalha conquistada por Gabriel Medina não foi a única do surfe brasileiro nestes Jogos Olímpicos. Pouco depois, Tatiana Weston-Webb acabou perdendo a final para a norte-americana Caroline Marks, mas ficou com a prata. Essa, inclusive, foi a 13ª medalha do Brasil no torneio - dois ouros, cinco pratas e seis bronzes.