Luiz Maurício bate recorde sul-americano e se classifica à final do lançamento de dardo

O Brasil terá um representante na final do lançamento de dardo masculino nos Jogos Olímpicos de Paris. Na manhã desta terça-feira (horário de Brasília), Luiz Maurício brilhou na prova qualificatória, disputada do Stade de France, e se classificou à decisão da modalidade.

O brasileiro participou da segunda bateria da prova. No primeiro lançamento, anotou 81.62. No segundo, 83.21. E já nos terceiro e último, ele registrou 85.91, acima do padrão para classificação, e garantiu vaga na grande final. Ele foi o quarto colocado de sua bateria, sexto melhor no geral.

Esta não foi só a melhor marca da carreira de Luiz, mas também estabeleceu um novo recorde sul-americano. Depois da prova, o atleta comemorou o feito.