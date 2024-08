Com Endrick no banco, Real Madrid supera Chelsea no último amistoso da pré-temporada

Nesta terça-feira, em seu último amistoso de pré-temporada, o Real Madrid enfrentou o Chelsea no Estádio Bank of America, nos Estados Unidos, e venceu por 2 a 1 com Endrick no banco de reservas. Vázquez e Brahim Díaz balançaram as redes para a equipe espanhola, enquanto Madueke diminuiu para o time inglês.

Este foi o terceiro e último amistoso preparatório (uma vitória e duas derrotas) do Real Madrid para a temporada regular europeia. Endrick foi relacionado pelo treinador italiano Carlo Ancelotti, no entanto, diferente das partidas contra Milan e Barcelona, em que começou como titular, o atacante brasileiro sequer entrou em campo. O Chelsea, com a derrota, chegou ao quinto amistoso disputado, com uma vitória, um empate e três derrotas.

O Real Madrid retorna aos gramados na quarta-feira (14), contra a Atalanta, em jogo válido pela final da Supercopa da UEFA. A bola rola às 16h (de Brasília), no Estádio Nacional de Varsóvia. Do outro lado, o Chelsea encerra sua pré-temporada diante da Inter de Milão. O duelo amistoso acontece no próximo domingo, às 11h, no Stamford Bridge.