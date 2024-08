Bahia x Botafogo: confira as prováveis escalações e onde assistir às oitavas da Copa do Brasil

O Fogão entra em campo amanhã em busca da classificação na Copa do Brasil. ???

Com TNT Sport Drink, vamos jogar juntos para continuar em busca do nosso objetivo!

Botafogo F.R. (@Botafogo) August 6, 2024





Com o resultado da ida, as duas equipes lutam por uma vitória para se classificar. Novo empate forçará a disputa de pênaltis. As equipes chegam para este duelo em momentos diferentes. O Botafogo goleou o Atlético-GO por 4 a 1, em Goiás, e assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. Já o Bahia perdeu de 1 a 0 para o Fluminense, no Maracanã, e completou seis jogos seguidos sem vencer.

Artur Jorge, técnico do Botafogo, quer ver seu time com muita intensidade para ser vitorioso na Bahia: "Queremos muito conquistar o título da Copa do Brasil e precisamos muito fazer um grande jogo contra o Bahia. Com muita intensidade e cientes de nossa missão", disse ele.