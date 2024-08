Após marcar no 1º turno, Guilherme projeta reencontro do Santos com o Paysandu

Na próxima sexta-feira, o Santos visita o Paysandu em partida válida pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Vivendo grande fase, o atacante Guilherme projetou o confronto.

"Já começamos a analisar o Paysandu hoje de manhã antes do treino, com o professor Carille mostrando o vídeo e passando alguns detalhes. Eles se reforçaram bem recentemente e acredito que estão com um time melhor do que do início do campeonato", analisou.

"Com certeza será um jogo muito complicado, mas a gente está pronto para fazer um grande jogo lá e voltar para Santos com a vitória", completou.