Veja características e como joga Marcos Antônio, novo reforço do São Paulo

Quando Marcos Antônio poderá estrear pelo São Paulo?

O atleta de 24 anos já treinou no CT da Barra Funda e teve os seus primeiros contatos com o elenco. Porém, ele ainda não apareceu no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e, por isso, não pôde ser relacionado para a partida contra o Botafogo, na última quarta-feira. Ele assistiu ao jogo no Morumbis.

O meia ainda precisa ser regularizado para ser liberado a entrar em campo, mas, ainda que isso aconteça até o fim da semana, a tendência é que ele seja relacionado pela primeira vez no embate com o Goiás, na próxima terça-feira, pela Copa do Brasil.

Marcos Antônio também era pretendido pelo Flamengo, mas o São Paulo foi mais rápido e atravessou o clube rubro-negro. A contratação de um volante tornou-se prioridade após a grave lesão de Alisson, somada à ausência de Pablo Maia, também machucado.

Neste momento, o técnico Luis Zubeldía conta com apenas duas opções para o setor: Luiz Gustavo e Bobadilla.

Além disso, ele pode utilizar os garotos da base, Negrucci e Iba Ly, ou improvisar Nestor, Galoppo ou Michel Araujo. Liziero, que voltou recentemente de empréstimo, também é uma alternativa para a função.