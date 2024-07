Arsenal vence amistoso de pré-temporada nos pênaltis; Chelsea fica no empate

O Arsenal não contou com nenhum brasileiro entre seus titulares, entretanto, Gabriel Jesus e o ítalo-brasileiro Jorginho entraram no segundo tempo. Gabriel Martinelli e Gabriel Magalhães, que disputaram a Copa América, seguem no período de férias.

Na pré-temporada, o Arsenal ainda fará mais três amistosos: Manchester United, Liverpool e Bayer Leverkusen. Além disso, a equipe ainda disputará a Copa Emirates contra o Lyon.

