Sub-17 do Santos goleia o Athletico-PR e embola briga pela liderança do Grupo A do Brasileiro

O Santos goleou o Athletico-PR nesta quarta-feira, por 5 a 1, no CAT do Cajú, em Curitiba, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro sub-17. Kauan, Pedro Henrique e Luca Meirelles (3x) anotaram os gols do Peixe, e Juliano Santini descontou para os donos do casa.

Com a vitória, o Santos foi a nove pontos e encostou no líder Botafogo. O Peixe segue na vice-liderança do Grupo A por ter um saldo de gols inferior ao da equipe carioca. O Athletico-PR, por sua vez, segue na lanterna da chave com apenas uma unidade somada.

O Santos volta a campo pelo Brasileiro sub-17 na próxima terça-feira, contra o Flamengo, no CT Rei Pelé. O Athletico-PR encara o Atlético-GO, na mesma data, novamente no CAT do Cajú, pela mesma competição.