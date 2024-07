Lucas diz que São Paulo merecia vitória e lamenta ausência contra o Fortaleza: "Nunca é bom ficar fora"

O São Paulo buscou o empate com o Botafogo nesta quarta-feira, no Morumbis, por 2 a 2. O time saiu na frente, mas levou a virada ainda no primeiro tempo e teve que correr atrás do resultado na etapa final do jogo, válido pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Autor de um dos gols do Tricolor, o atacante Lucas acredita que a equipe poderia ter saído com a vitória pelas chances criadas no segundo tempo.

"Acho que no segundo tempo tivemos mais volume. Tivemos até mais chances claras. Acho que merecíamos um placar melhor, mas futebol não é merecimento, é eficiência. Criamos, tivemos a chance de sair com a vitória, mas faz parte. Enfrentamos uma grande equipe, uma equipe muito bem montada, muito forte fisicamente. Fica a dedicação, a entrega. Brasileirão é isso. Vamos embora que sábado tem mais", disse o jogador ao Premiere, na saída de campo.

Lucas, porém, não estará presente no próximo compromisso do São Paulo, contra o Fortaleza. Ele recebeu o terceiro cartão amarelo e terá que cumprir suspensão. O camisa 7 lamentou a ausência.