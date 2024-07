Arthur Elias analisa Nigéria antes da estreia nas Olimpíadas: "É uma equipe muito forte"

Ele ainda ressaltou ainda a qualidade da defesa nigeriana. Nas quatro partidas da Copa do Mundo de 2023, foi vazada em apenas uma.

"Analisamos muitos jogos da Nigéria de um ano e meio para cá. É uma seleção que toma poucos gols. Tanto que na Copa do Mundo do ano passado, acabou eliminada apenas no mata-mata, e nas cobranças de pênaltis, após um empate de 0 a 0 com a Inglaterra, que foi vice-campeã."

Ao lado de Brasil e Nigéria, Japão e Espanha são as outras duas seleções que completam o Grupo C do torneio feminino de futebol das Olimpíadas.