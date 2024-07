Após folga, Santos se reapresenta e inicia preparação para duelo contra o CRB

O Santos, no entanto, não atualizou a situação de Giuliano e, portanto, sua presença contra o CRB ainda é uma incógnita.

Outro provável desfalque é o zagueiro Joaquim, que está próximo de deixar o Santos rumo ao Tigres, do México. O clube espera selar a venda do defensor ainda nesta quarta-feira. Ele não vinha atuando por conta de um estiramento no ligamento colateral medial do joelho esquerdo recentemente, porém já se recuperou e estaria apto para entrar em campo.

A principal novidade do treino do Santos não tem a ver com a equipe, mas sim com um velho conhecido da torcida santista. O ex-meia Elano, multicampeão pelo Peixe, visitou o CT e acompanhou as atividades.

O elenco do Santos retorna aos trabalhos nesta quinta-feira, novamente no CT Rei Pelé, para dar continuidade à preparação. A equipe deve embarcar para Maceió no sábado.