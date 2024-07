Amazonas busca empate contra o Guarani, mas perde chance de se distanciar do Z4 da Série B

Com oito minutos de partida, Lucas Maia, lateral esquerdo do Paysandu, foi expulso por parar uma chance clara de gol do Brusque dentro da área. Rodolfo Potiguar foi para a cobrança do pênalti e chutou forte, no ângulo direito, para abrir o placar para o Brusque.

Contudo, nos acréscimos da primeira etapa, o Brusque também ficou com um jogador a menos e deixou o jogo em um 10 contra 10. Marcos Serrato fez dura falta sobre o atacante do Paysandu e, após revisar o VAR, o juiz expulsou o meio-campista. Já no fim do confronto, Osman também foi expulso. O time catarinense terminou com nove jogadores em campo, mas conseguiu somar três pontos.

O resultado, porém, não muda muito a situação de ambas as equipes na tabela. O Brusque alcançou os 18 pontos, mas permaneceu na zona de rebaixamento, ficando na 18ª posição. Do outro lado, o Paysandu ficou na 11ª colocação, com os mesmos 23 pontos do início da rodada.

O Paysandu, agora, volta a entrar em campo nesta segunda-feira, quando enfrenta o Novorizontino. O duelo acontece às 18h30, no Estádio Leônidas Sodré de Castro.