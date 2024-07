São Paulo x Botafogo: veja informações e prováveis escalações do duelo pelo Brasileirão

São Paulo e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Morumbis. O duelo é válido pela 19ª e última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro.

O Tricolor vem de um empate sem gols com o Juventude, em Brasília, e quer encostar no líder do Brasileirão. O time paulista é o quinto colocado do torneio, com 31 pontos, oito a menos que o Glorioso.

A equipe terá uma baixa no banco de reservas: Luis Zubeldía. O treinador cumprirá suspensão e volta a desfalcar seu time à beira do gramado. O São Paulo será comandado pelo auxiliar Maxi Cuberas.