São Paulo anuncia contratação do meio-campista Marcos Antônio

Nesta terça-feira, o São Paulo anunciou a contratação do meio-campista Marcos Antônio. O jogador estava na Lazio, da Itália, e assinou por empréstimo com o Tricolor até junho de 2025, com opção de compra fixado caso ele cumpra metas.

"Estamos trabalhando para deixar o nosso elenco ainda mais forte. O Marcos Antônio é um importante valor que conseguimos repatriar e será de grande valia para o Zubeldía nesta sequência de temporada", disse o presidente do clube, Julio Casares.

"É um momento de muita alegria e felicidade, um sentimento diferente. Estou feliz com a oportunidade de defender o São Paulo e espero ajudar os meus novos companheiros. Vamos jogar junto com a nossa torcida para conquistar os objetivos do clube", comemorou Marcos Antônio.