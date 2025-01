Super Mundial: Dupla se salva, mas playoff da Champions complica 7 europeus

No Super Mundial, o Atlético de Madri está no grupo do Botafogo. Já a Inter entrou na chave do argentino River Plate.

Gigantes no playoff

Ao todo, sete dos 12 europeus que estarão no Super Mundial estarão no playoff da Champions: Bayern de Munique, Benfica, Borussia Dortmund, Juventus, Manchester City, Real Madrid e PSG.

Juventus e Real Madrid foram as equipes que ficaram com o pior calendário. Além dos nove jogos da Champions (caso alcance uma eventual final), a dupla pode chegar a 20 partidas entre Campeonatos e Copas nacionais.

Porém, pelo menos uma dessas equipes se despedirá da Champions ainda nos playoffs. Isso porque o sorteio colocou frente a frente Manchester City e Real Madrid, e apenas um deles irá para as oitavas

Número de jogos até o Super Mundial: