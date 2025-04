Tênis de mesa da China tem 'revolução' com queda de chefe após Calderano faturar Copa do Mundo

O título da Copa do Mundo de tênis de mesa, conquistado no fim de semana por Hugo Calderano, em território chinês, vêm provocando uma grande reformulação nos bastidores da modalidade. Por conta do revés e da mobilização dos torcedores locais, Liu Guoliang, presidente da Associação Chinesa de Tênis de Mesa (CTTA), renunciou ao cargo nesta quarta-feira.

Com a saída do mandatário, os membros do conselho elegeram Wang Liqin para assumir o comando da entidade neste período de turbulência provocado pelo triunfo histórico do atleta brasileiro.

Sob a justificativa de que está saindo para dar ao seu substituto um tempo hábil de organizar os preparativos para a Olimpíada de Los Angeles, em 2028, Guoliang se desligou da função de comandante da CTTA.