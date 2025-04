Hernan: Dorival ainda vai receber da CBF mesmo aceitando o Corinthians

Então, o Corinthians não tem impeditivo de questões contratuais, multas com a CBF, nada disso. Chegaram até a especular sobre isso, mas não tem nada.

É um parcelamento, isso foi um acordo entre as partes, entre a CBF e o Dorival, na hora de assinar a rescisão. E ele vai continuar recebendo.

André Hernan

O Corinthuans encaminhou a chegada de Dorival e esperar anunciar a contratação nas próximas horas.

O Corinthians seduziu Dorival Jr. com a possibilidade de uma contratação de peso no meio do ano, informou o colunista Samir Carvalho.