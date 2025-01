Julio Gomes: SAF do Santos via Neymar pai está por trás da volta de Neymar

Por que ninguém está tentando atravessar o negócio Neymar no Santos sendo que há outros clubes no Brasil financeiramente mais saudáveis e esportivamente mais estruturados do que o Santos? Porque ninguém tem o próprio clube para entregar para o Neymar.

Julio Gomes

Na opinião do colunista, a narrativa de que Neymar vai jogar no Santos para tentar voltar ao futebol europeu é um "conto da carochinha".

Se daqui a cinco meses essa SAF não sair, aí o Neymar vai para outro lugar dependendo dos interesses, das ambições esportivas dele. Então não caiam no conto da carochinha de que o Neymar vem para o Santos por cinco meses porque quer tentar buscar uma vaga na Europa daqui.

Todo mundo sabe que em time grande o Neymar não tem vaga na Europa. Ah, ele gosta do Santos? Sem dúvida, não duvido, e é a escolha dele. O amor da vida dele é o Santos, mas a história por trás disso é a SAF.

Julio Gomes

