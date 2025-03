Com dois de Riquelme, Palmeiras vence o Cerro Porteño e encaminha vaga à semi da Libertadores sub-20

O jogo

O Palmeiras abriu o placar aos cinco minutos do primeiro tempo. Riquelme Filippi avançou pela esquerda, tabelou com Erick Belé, recebeu de volta na área e bateu cruzado. A bola desviou no pé do goleiro Vera, mas morreu no fundo do gol. Aos 13, as Crias da Academia ampliaram o marcador. Larson encontrou bom passe para Figueiredo, que recebeu dentro da área e soltou a pancada. O goleiro espalmou, Luighi tentou na sobra e a bola espirrou na pequena área para Erick Belé, que chegou batendo para o gol.

Aos 26 minutos, Luighi quase fez o terceiro do Verdão. O camisa 9 recebeu de Arthur, mas bateu no meio de gol, pra fácil defesa de Vera. Já na segunda etapa, o Cerro voltou tentando diminuir o prejuízo e, aos cinco, Marecos finalizou para o gol e obrigou Aranha a defender.

O Verdão respondeu em seguida, e Erick Belé viu Vera defender o chute. Com 25 minutos no relógio, Gilberto cobrou falta na área e a defesa afastou. As Crias da Academia ampliaram aos 32. Em contra-ataque, Gilberto tocou para Riquelme, que avançou em velocidade, invadiu a área, driblou o goleiro e bateu para o gol para marcar o terceiro gol alviverde.