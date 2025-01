Artur veste a 7 do Botafogo e projeta final com Flamengo: 'Até sonho'

"Que responsabilidade passaram para mim substituir Luiz Henrique e Júnior Santos (risos). Eles fizeram grandes campanhas ano passado. Estou muito feliz em voltar ao Brasil, principalmente de voltar para um grande clube. Estou muito feliz e honrado. Espero corresponder à torcida e a todos vocês", disse o atacante, que avalia ter características parecidas com as da dupla:

Sempre acompanhei eles (Luiz Henrique e Júnior Santos), principalmente no ano passado. Eu tenho características um pouco parecidas, de 1x1, finalização, gosto do drible. Vim para agregar. Podem contar comigo, vou me esforçar bastante

Artur

Lendária camisa 7: "É uma responsabilidade muito grande para mim vestir uma camisa tão pesada e esse número. O Garrincha é um ídolo para todos, é o ídolo do meu pai e do meu avô. É uma responsabilidade gigante. Espero surpreender a todos. Meu objetivo pessoal é ser campeão novamente. Temos que fazer o que foi feito no ano passado de novo. As pessoas que continuaram aqui vão fazer o mesmo trabalho. Quero voltar para a Seleção e fazer muitos gols".

Condição física: "Já vinha treinando. Começamos o treino lá dia 15 de janeiro, é como se fosse uma pré-temporada. É muito frio na Rússia, então estávamos treinando no Catar. Nas minhas férias eu também não parei. Eu me vejo preparado fisicamente. Eu estou contando com o time e o time contando comigo. Estou me sentindo preparado, sim".

Jogou com Gregore no Bahia: "Já trabalhei com o Gregore, no Bahia, e fomos muitos felizes. Ele sempre foi um líder e agora é essencial. O grupo é unido e ele contou tudo para mim. Muitos jogadores saíram, mas a base forte continua. Eu tirei algumas dúvidas com ele e ele disse que o Rio de Janeiro é muito bom. Estou realizando um sonho, estou feliz de estar aqui".