R$ 1 bi por Neymar e R$ 500 mi por CR7: quanto os craques custariam hoje

Neymar, Cristiano Ronaldo e outros craques custaram altos valores nas épocas em que foram comprados por outras equipes. Hoje, a precificação destes e outros jogadores aumentaria significativamente.

Segundo cálculo feito pela Betfair, com valores corrigidos pela inflação, a saída do brasileiro do Barcelona ao PSG subiria R$ 200 milhões se fosse hoje. De R$ 813 milhões pagos pela equipe francesa por Neymar em 2017, o camisa 10 custaria hoje mais de R$ 1,1 bilhão.

No caso de Cristiano Ronaldo, comprado em 2009 pelo Real Madrid junto ao Manchester United, o valor mais que dobrou: de R$ 228 milhões, o português teria rendido mais de R$ 512 milhões aos cofres ingleses.