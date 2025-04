Dorival Júnior é regularizado no BID e pode estrear sob o comando do Corinthians

Após três dias intensos de negociações, as partes chegaram a um acordo para o acerto de Dorival, que sempre se mostrou aberto a treinar o clube do Parque São Jorge.

O treinador comandou a Seleção de janeiro de 2024 até março deste ano, quando não resistiu ao desempenho aquém das expectativas da equipe dentro de campo. Ao todo, foram 16 jogos disputados, com sete vitórias, sete empates e duas derrotas.

Antes da Seleção, Dorival acumulou passagens por diversos clubes do Brasil, como Flamengo, São Paulo, Santos e Palmeiras. No Rubro-Negro, foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil em 2022. Já no Tricolor, conquistou a Copa do Brasil em 2023, título inédito na galeria do clube.

Agora regularizado, o treinador pode estrear no comando técnico do Corinthians nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), contra o Novorizontino, em duelo válido pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.