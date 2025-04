Martinelli destaca sonho de levar Arsenal ao primeiro título da Liga dos Campeões

O técnico Mikel Arteta minimizou um possível impacto negativo deste "tabu" na equipe para a reta final do torneio e deu prioridade ao bom momento que os londrinos vêm vivendo nos últimos anos.

"Viva o agora, o presente. Somos muito afortunados por termos nos dedicado tanto. Conquistamos isso com o nosso trabalho. É um momento lindo, vamos aproveitá-lo. A história é irrelevante. Podemos aprender com ela. Estou mais interessado no passado mais recente para sermos melhores amanhã", afirmou.

O comandante ainda aproveitou para fazer uma análise do comportamento que espera de seu elenco no confronto com os franceses.

"A intensidade e o controle das emoções são importantes. Mas depois você precisa jogar o seu jogo e se entregar nos momentos decisivos. Precisamos ter a sensação de que estamos segurando os jogadores para irem a campo. Temos que jogar com essa mentalidade e nos entregar totalmente. Precisamos conhecer os limites e até onde queremos chegar", disse.