Anunciado, Dorival exalta torcida do Corinthians e projeta temporada competitiva

"É uma torcida Fiel que não desiste em momento nenhum. Isso é uma marca registrada. Espero vivenciar tudo isso. Se Deus quiser, darei o meu melhor para todos os torcedores. Ao final da temporada, que possamos lutar por todas as competições que estamos disputando", completou.

O treinador chega ao Timão após passagem pelo Brasil. Dorival comandou a Seleção de janeiro de 2024 até março deste ano, quando não resistiu ao desempenho aquém das expectativas da equipe dentro de campo. Ao todo, foram 16 jogos, com sete vitórias, sete empates e duas derrotas.

Antes da Seleção, Dorival acumulou passagens por diversos clubes do Brasil, como Flamengo, São Paulo, Santos e Palmeiras. No Rubro-Negro, foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil em 2022. Já no Tricolor, conquistou a Copa do Brasil em 2023, título inédito na galeria do clube.

O treinador pode estrear no comando técnico do Corinthians nesta quarta-feira, contra o Novorizontino, caso tenha seu nome publicado no BID (Boletim Informativo Diário) até às 19h (de Brasília) desta terça. Caso contrário, o interino Orlando Ribeiro deve estar à beira do gramado.