Hugo pede Corinthians atento contra o Inter e elogia Dorival: "Deixa tudo claro para nós"

O goleiro Hugo Souza pediu atenção ao Corinthians no duelo contra o Internacional, marcado para este sábado, às 18h30 (de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marcará a estreia do técnico Dorival Júnior na Neo Química Arena.

O arqueiro fez elogios ao trabalho do treinador, contratado na última segunda-feira. O jogador disse que Dorival está deixando claro ao elenco o que é preciso fazer em campo para levar os três pontos diante do Colorado.

"O professor deixa tudo bem explicado para nós, tudo bem destrinchado. Fica mais fácil para desenvolver no campo o que ele quer. Vamos amanhã com o pensamento de que precisamos ganhar o jogo. Encarar como uma decisão, colocando em prática tudo o que treinamos e fazemos no dia a dia. Por mais que a preparação seja mais curta entre um jogo e outro, o professor está deixando tudo claro e sabemos muito bem o que precisamos fazer dentro de campo", afirmou Hugo.