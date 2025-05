Corinthians x Internacional: veja informações e prováveis escalações do duelo pelo Brasileirão

O técnico Roger Machado tem uma extensa lista de desfalques para escalar o Colorado. O time não conta com Diego Rosa (lesão muscular na coxa esquerda), Rochet (cirurgia na mão esquerda), Bruno Gomes (cirurgia no joelho esquerdo), Gabriel Mercado (cirurgia no joelho esquerdo), Lucca Drummond (cirurgia no joelho direito), Vitinho (fratura na mão esquerda) e Borré (lesão muscular na coxa esquerda).

A novidade pode ser o atacante Johan Carbonero, em estágio final de recuperação de uma contusão muscular na coxa esquerda.

O Corinthians, que ainda não engrenou no Brasileirão, tem oscilado e ocupa o 12º lugar da tabela de classificação, com sete pontos. Já o Inter é o sexto colocado da competição, com nove.

FICHA TÉCNICA



CORINTHIANS X INTERNACIONAL

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)