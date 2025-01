São Paulo x Corinthians: tudo o que se sabe da 'Final Majestosa' na Copinha

O Corinthians é atual detentor do troféu e busca se isolar inda mais como o maior campeão da Copinha e . A equipe soma 11 conquistas, contra quatro do rival deste ano. São Paulo e Flamengo dividem a terceira posição entre os times mais vencedores, enquanto Fluminense e Inter estão empatados na segunda colocação, cada um com cinco taças.

O São Paulo pode ver o número de vices da Copinha virar o dobro de seus títulos. Até então, o time do Morumbi ficou em segundo sete vezes, a mais recente em 2018. Já o clube do Parque São Jorge perdeu na final oito vezes.

O Tricolor paulista tem o artilheiro desta edição, Ryan Francisco, que será desfalque na final. A joia tricolor balançou as redes 10 vezes nesta edição, mas cumprirá suspensão na decisão. No entanto, ele deve se manter como goleador da competição, já que só perderá o posto se um mesmo jogador marcar, no mínimo, seis gols no sábado (25).

A campanha do São Paulo

São Paulo 2x0 Serra Branca-PB (Grupo 11)

São Paulo 7x0 Picos (Grupo 11)

São Paulo 2x1 XV de Jaú (Grupo 11)

São Paulo 4x0 América-RN (Segunda fase)

São Paulo 1x0 Juventude (Terceira fase)

São Paulo 0 (5)x(4) 0 Fluminense (Oitavas)

São Paulo 3x1 Cruzeiro (Quartas)

São Paulo 2x1 Criciúma (Semi)

A campanha do Corinthians