Ancelotti despista sobre interesse saudita em Vini Jr.: 'Feliz no Real'

De acordo com reportagens da mídia espanhola, Vinícius poderia ter oferta da Arábia Saudita de mais de 550 milhões de dólares (aproximadamente R$ 3 bilhões). Segundo o jornal Marca, o time que deseja Vinicius Júnior é o Al-Hilal.

O que mais Ancelotti falou

Vini desfalca o Real contra o Valencia: "O jogador é o mesmo de sempre, é bom para ele ter alguns dias de recuperação... para aproveitar e estar mais descansado no momento mais importante da temporada".

Calendário apertado: É verdade que é um calendário exigente, mas pouco a pouco estamos entrando no ritmo certo... O objetivo é claro, nos tornamos líderes [do Campeonato Espanhol] e temos de manter nossa posição"

Vini comentou possível saída