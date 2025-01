Jornal: Arábia Saudita insiste por Vini Jr. e futuro no Real é 'incógnita'

A Arábia Saudita vê Vinicius Júnior atuando no campeonato local como realidade. As informações são do jornal espanhol Marca, que conversou com Omar Mugharbel, CEO da Liga Saudita, e apontou o futuro do brasileiro é uma 'incógnita'.

"Vinicius? Não temos sonho. É questão de tempo e negociação", disse Mugharbel.

Ainda de acordo com a publicação da Espanha, o time que deseja Vinicius Júnior é o Al-Hilal, o atual campeão e ainda equipe de Neymar. O Real Madrid, em contrapartida, segue 'na dele', esperando as possíveis movimentações e conversas.