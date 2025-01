Vini Jr. ultrapassa 100 gols pelo Real Madrid e abre o jogo sobre o futuro

"O meu próximo passo é estar sempre com a cabeça tranquila de poder melhorar o meu jogo, seguir evoluindo e ajudando o maior clube do mundo, porque eu sonhei em chegar até aqui e jogar com grandes jogadores. Esse é o meu sonho, de pensar agora, de pensar grande e poder conquistar mais títulos com essa camiseta", afirmou.

Na atual temporada, Vini Jr contabiliza 27 jogos pelo Real Madrid, com 17 gols e nove assistências. O brasileiro fez questão de elogiar os companheiros de ataque no elenco de Carlo Ancelotti. "Somos os três atacantes, temos a obrigação de fazer os gols, dar as assistências. Estamos muito felizes com o Kylian (Mbappé). Começo é sempre complicado, mas ele conseguiu se adaptar bem. Jogador grande é assim, mesmo na dificuldade fez muitos gols. Vamos com tudo, eu e o Rodrygo, para o Mbappé ser o artilheiro de todas as competições", elogiou.