Com golaço anulado e lance polêmico, Fortaleza e Internacional empatam pelo Brasileiro

As equipes se estudaram bastante no primeiro tempo e criaram poucas oportunidades de gol. O Fortaleza chegou com mais perigo em chute de Calebe que parou em defesa de Anthoni. Já a melhor chance do Inter foi uma finalização de Borré para fora.

Se o primeiro tempo foi morno, a etapa final começou animada. Logo aos cinco minutos, Yago Pikachu levantou na área para Deyverson, que desviou para defesa de Anthoni. Moisés aproveitou o rebote e, com o gol aberto, acertou uma linda bicicleta e balançou as redes coloradas. O tento, no entanto, foi anulado após o VAR detectar impedimento de Pikachu. Moisés sentiu na comemoração e foi substituído por Marinho.

Aos 21, foi a vez do Inter reclamar. Após cruzamento na área do Fortaleza, David Luiz subiu o pé e dividiu com Rogel, que tentou cabecear. Depois de revisão do VAR, o árbitro mandou o jogo seguir.

FICHA TÉCNICA



FORTALEZA X INTERNACIONAL

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)