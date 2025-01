Ríos renasce após queda, mas Palmeiras não encerra busca por concorrente

Richard Ríos começou 2025 muito diferente de como terminou 2024. O colombiano, criticado na reta final do último ano, retomou a boa forma que o levou a ser um dos destaques da última Copa América e que o tornou sonho de europeus antes da queda de rendimento.

As boas atuações neste começo de temporada, no entanto, não significam o fim da procura do Palmeiras por um concorrente de peso para a posição do meio-campista.

Tudo bem de novo, mas...

Richard Ríos decola em começo de temporada. O volante colombiano voltou em boa forma física e técnica, o que convenceu Abel a mantê-lo na equipe titular, mesmo com as atuações pouco convincentes no final de 2024.