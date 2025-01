Perrone: Memphis ganhará mais de R$4 mi se entrar na seleção do Brasileirão

Jesus a Vítor Reis: Palmeiras fez R$3,7 bi com vendas da base em 10 anos

O Palmeiras arrecadou R$3,7 bilhões nos últimos dez anos apenas com as vendas de jogadores revelados no clube para o exterior, detalhou PVC.

A gente, às vezes, esquece de alguns nomes. São negociações para o exterior. [...] Tudo começa em um projeto do Paulo Nobre e são três gestões que se somam competentes: Paulo Nobre, Maurício Galiotte e Leila Pereira. [...] Não tem um santo, tem um projeto.

PVC

